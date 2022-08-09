***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Limiti Tutarı GüncellemesiYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.287.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.08.2022Ek AçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.287.500.000-TL (bir milyar iki yüz seksen yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 09.08.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053503BIST