***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2022 17:14
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Limiti Tutarı Güncellemesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.287.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2022
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.287.500.000-TL (bir milyar iki yüz seksen yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 09.08.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053503
BIST
17:152.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,66
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:1517,9485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:1518,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0686
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:151.035,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.035,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DOGUB
|4,84
|44.736.124
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.737.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.232.177
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.987.816
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.706.567
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.224.994
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,98
|38.553.324
|% -9,91
|
|SNGYO
|3,65
|134.298.401
|% -9,88
|
|AKSUE
|29,06
|19.346.236
|% -9,58
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|THYAO
|59,15
|4.710.028.842
|% 0,68
|
|ISCTR
|6,00
|2.410.108.239
|% -5,66
|
|SASA
|50,65
|1.663.652.886
|% -2,60
|
|TUPRS
|282,70
|1.619.680.337
|% 3,36
|
|EKGYO
|3,49
|1.614.148.834
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,49
|1.614.148.834
|% 1,45
|
|ISCTR
|6,00
|2.410.108.239
|% -5,66
|
|YKBNK
|5,25
|1.472.132.062
|% 0,96
|
|ZOREN
|2,59
|677.545.168
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,97
|436.791.745
|% 4,79
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9413
|17,9485
|% -0,01
|
|Euro
|18,3550
|18,3668
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,6594
|21,7681
|% 0,32
|
|Frank
|18,7549
|18,8679
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7572
|4,7810
|% 0,04
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,19
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,98
|
|Cumhuriyet
|6.921
|7.025
|45,00
|
|Tam
|6.937
|6.991
|4,00
|
|Yarım
|3.380
|3.418
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|1,19
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, AKBNK, PGSUS
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 54 kaybederek (% -0.18 ) 2, 467
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, KLRHO, GSRAY, ISFIN, NTGAZ, OBASE, VKFYO, AKENR, KRTEK, ALKA
-
17:30
RODRG, CMBTN, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
YAYLA, SERVE, AKSUE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında