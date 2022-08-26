***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tutar, ihraç tavanı tutarı kısmında güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.390.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.08.2022Ek AçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.600.000.000.-TL (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) yapmış olduğu başvuru, 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı toplantısında görülmüş olup SPK'nın 26.08.2022 tarihli yazısı ile aşağıdaki kararların alındığı şirketimize bildirilmiştir: 1) Başvuru tarihi itibariyle şirketimizin itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 1.600.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 1.600.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması, 2)Şirketimize ilk etapta 1.390.000.0000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 210.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 210.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesinden sonra teslim edilmesi. SPK tarafından ilk etapta onaylanan 1.390.000.000 TL ihraç tavanı içeren İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Basvuru formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058701BIST