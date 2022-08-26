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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.08.2022 20:34
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tutar, ihraç tavanı tutarı kısmında güncellenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.390.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.08.2022

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.600.000.000.-TL (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) yapmış olduğu başvuru, 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı toplantısında görülmüş olup SPK'nın 26.08.2022 tarihli yazısı ile aşağıdaki kararların alındığı şirketimize bildirilmiştir: 1) Başvuru tarihi itibariyle şirketimizin itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 1.600.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 1.600.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması, 2)Şirketimize ilk etapta 1.390.000.0000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 210.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 210.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesinden sonra teslim edilmesi. SPK tarafından ilk etapta onaylanan 1.390.000.000 TL ihraç tavanı içeren İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058701


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