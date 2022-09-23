***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 210 Milyon TL ihraç belgesinin onaylanmasıYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.08.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 1.600.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 210.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi 210 mio TL.pdfEK: 2 Basvuru formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064989BIST