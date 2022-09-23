***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2022 17:25
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 210 Milyon TL ihraç belgesinin onaylanması
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.08.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25.08.2022 tarih ve 45/1278 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 1.600.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 210.000.000 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi 210 mio TL.pdf
EK: 2 Basvuru formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064989
BIST
17:133.287
En Yüksek
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17:1317,9489
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989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KRPLS
|7,37
|190.605.510
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|148.980.950
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.865.528
|% 10,00
|
|DESA
|28,74
|17.610.145
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.472.763
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,11
|42.485.814
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.179.879
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.566.611
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.165.618
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|203.515.567
|% -9,96
|
|THYAO
|70,95
|4.414.269.350
|% -0,49
|
|SASA
|61,25
|2.549.597.491
|% 5,51
|
|SAHOL
|27,28
|1.733.682.993
|% 0,07
|
|SISE
|27,10
|1.506.943.589
|% -1,53
|
|VAKBN
|7,68
|1.477.267.803
|% -0,90
|
|EKGYO
|3,99
|1.383.150.718
|% -0,99
|
|ZOREN
|4,52
|1.053.732.165
|% 6,60
|
|VAKBN
|7,68
|1.477.267.803
|% -0,90
|
|HALKB
|7,67
|1.244.082.180
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|824.854.943
|% 0,95
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4072
|18,4143
|% 0,52
|
|Euro
|17,9322
|17,9441
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,2218
|20,3232
|% -1,58
|
|Frank
|18,7589
|18,8719
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8782
|4,9027
|% 0,56
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|974
|974
|-9,61
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-19,00
|
|Tam
|6.659
|6.766
|4,00
|
|Yarım
|3.237
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|0,00
|