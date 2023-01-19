***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.01.2023 15:45
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/1/2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 2.300.000.000-TL (iki milyar üç yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103175
BIST
15:365.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 18,35
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:3618,7984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
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18,8091
En Düşük
18,7301
15:3620,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0560
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:361.154,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.154,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:35
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.021.789
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.745.954
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.068.197
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.272.532
|% 9,96
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|EUHOL
|2,35
|179.544.945
|% -6,00
|
|GMTAS
|8,15
|56.083.716
|% -5,45
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,76
|306.994.083
|% -4,74
|
|THYAO
|154,10
|11.143.175.133
|% 3,35
|
|EREGL
|40,66
|4.525.179.242
|% 0,20
|
|ASELS
|61,70
|4.405.760.197
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,55
|3.994.670.529
|% 0,67
|
|TUPRS
|583,00
|2.728.864.060
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,52
|2.193.754.515
|% 1,19
|
|YKBNK
|9,71
|2.145.415.974
|% 0,52
|
|KRDMD
|19,55
|3.994.670.529
|% 0,67
|
|ISCTR
|11,68
|1.817.610.746
|% 2,64
|
|AKBNK
|17,59
|2.620.427.343
|% 1,32
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7962
|18,7981
|% -0,01
|
|Euro
|20,3346
|20,3453
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,1543
|23,2704
|% 0,14
|
|Frank
|20,4408
|20,5639
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9895
|5,0145
|% 0,03
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|4,22
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-38,00
|
|Tam
|7.841
|7.896
|17,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,42
|
Seans Raporu
15:35
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15:50KRDMA
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Yüzde 5.14 oranında artışla 38.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 550 adet işlem
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15:48PNLSN
Yüzde 4.10 oranında artışla 37.60 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 818 adet işlem
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15:47BEYAZ
Yüzde 9.42 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 052 adet işlem