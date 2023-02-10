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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.02.2023 17:56
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 2.300.000.000-TL (iki milyar üç yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda 10.02.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112755


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Altın Gr. 1.125 1.125 -0,73  
Cumhuriyet 7.600 7.715 -105,00  
Tam 7.601 7.666 -29,00  
Yarım 3.713 3.751 -15,00  
Çeyrek 1.857 1.876 -7,00  
Gümüş.Ons 21,95 21,97 0,01  
Gümüş Gr. 13,32 13,33 0,04  
B. Petrol 86,47 86,47 1,97  
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