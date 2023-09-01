***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.09.2023 18:50
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.08.2023
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 2.300.000.000-TL (iki milyar üç yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1044 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190963
BIST