***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.900.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.12.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.12.2023Ek AçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 1.900.000.000-TL (bir milyar dokuz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1790 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230989BIST