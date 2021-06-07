***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin notlarını ve görünümünlerini teyit etmesine bağlı olarak 10 Mayıs 2021 tarihindeYapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını ve görünümlerini aşağıdaki şekilde teyit etmiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para: B+/Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para:B+/Stabil GörünümKısa Vadeli Yabancı Para: BKısa Vadeli Yerel Para: BUlusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Stabil GörünümDesteklenme: 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940766BIST