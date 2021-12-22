***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.12.2021 18:01
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı raporda Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi notunun görünümünü "Stabil"den "Negatif"'e revize etmiştir. Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para: B+/Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para:B+/Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para: B
Kısa Vadeli Yerel Para: B
Ulusal Uzun Vadeli: AA(tur)/Stabil Görünüm
Desteklenme: 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985510
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,0566
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1333
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2361
En Düşük
11,9820
18:0513,7109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1292
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,6078
18:05709,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -10,20
|Açılış
|: 709,57
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0278
|12,0582
|% -1,08
|
|Euro
|13,6226
|13,6968
|% -1,04
|
|Sterlin
|16,3040
|16,3857
|% -1,61
|
|Frank
|13,2632
|13,3431
|% -1,78
|
|Riyal
|3,2507
|3,2670
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-1,52
|
|Altın Gr.
|709
|710
|-10,61
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem