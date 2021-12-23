***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.12.2021 10:21
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı raporda Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi notunun görünümünü "Stabil"den "Negatif"'e revize etmiştir. Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para: B+/Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para:B+/Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para: B
Kısa Vadeli Yerel Para: B
Ulusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Stabil Görünüm
Desteklenme: 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985608
BIST
10:291.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 27,57
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.821
10:2911,8143
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -0,3756
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6400
10:2913,4414
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -0,3987
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2340
10:29683,04
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -24,76
|Açılış
|: 683,04
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
676,67
BIST En Aktif Hisseler10:27
|TETMT
|379,20
|6.678.579
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|354,60
|10.802.359
|% 8,44
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|KUYAS
|4,45
|8.543.245
|% 7,75
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|3.793.900
|% -9,93
|
|PKENT
|7.000,10
|1.928.646
|% -6,67
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|DESA
|7,60
|195.106
|% -4,76
|
|GARAN
|12,00
|752.872.860
|% 1,01
|
|SISE
|13,36
|419.221.513
|% 0,60
|
|KRDMD
|9,37
|380.696.173
|% 0,75
|
|EREGL
|26,44
|375.679.937
|% 3,93
|
|YKBNK
|3,58
|234.915.859
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,58
|234.915.859
|% 2,87
|
|GARAN
|12,00
|752.872.860
|% 1,01
|
|KRDMD
|9,37
|380.696.173
|% 0,75
|
|DOHOL
|2,84
|99.811.961
|% 2,16
|
|SISE
|13,36
|419.221.513
|% 0,60
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8188
|11,8800
|% -2,54
|
|Euro
|13,4122
|13,4940
|% -2,50
|
|Sterlin
|15,6024
|15,6807
|% -4,01
|
|Frank
|12,6976
|12,7741
|% -3,94
|
|Riyal
|3,1135
|3,1291
|% -3,89
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,41
|
|Altın Gr.
|678
|678
|-29,99
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,60
|8,62
|-0,34
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-0,09
|