***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı raporda Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi notunun görünümünü "Stabil"den "Negatif"'e revize etmiştir. Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para: B+/Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para:B+/Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para: BKısa Vadeli Yerel Para: BUlusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Stabil GörünümDesteklenme: 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985608BIST