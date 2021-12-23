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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

23.12.2021 10:21
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı raporda Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi notunun görünümünü "Stabil"den "Negatif"'e revize etmiştir. Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para: B+/Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para:B+/Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para: B
Kısa Vadeli Yerel Para: B
Ulusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Stabil Görünüm
Desteklenme: 4 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985608


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Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
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