***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, 18 Nisan 2023 tarihinde yayınladığı raporda Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para: B-/Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para:B/Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para: BKısa Vadeli Yerel Para: BUlusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Negatif Görünümhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140765BIST