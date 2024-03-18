***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, 15 Mart 2024 tarihinde yayınladığı raporda Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para: B/Pozitif GörünümUzun Vadeli Yerel Para:B/Pozitif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para: BKısa Vadeli Yerel Para: BUlusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Stabil Görünümhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259920BIST