***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 18:17
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"'in
yurt içinde veya yurt dışında şube açılışına ilişkin hükümleri kapsamında
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 19.01.2023 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açılmasına ilişkin başvurumuz
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen onayın ardından 17.02.2023 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Yapı Kredi Faktoring Anonim Şirketi Trakya Şubesi Adres:
Cihangir Mahallesi E5 Yanyol (Londra Asfaltı) NO:
287B Avcılar / İstanbul
Telefon: 0212 371 23 30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114891
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0271
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.112,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.112,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.965.953
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.323.659
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.034.466
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.131.506
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.871.046
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.639.601
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.530.803
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.376.528.700
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.352.867.155
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.364.830.745
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.134.069
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.871.046
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.352.867.155
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.376.528.700
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.871.046
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.137.085
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.213.699
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8591
|18,8634
|% 0,09
|
|Euro
|20,1170
|20,1205
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5665
|22,6797
|% 0,16
|
|Frank
|20,2212
|20,3431
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0171
|5,0422
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.551
|7.616
|-40,00
|
|Yarım
|3.689
|3.727
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.863
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-2,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem