***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"'inyurt içinde veya yurt dışında şube açılışına ilişkin hükümleri kapsamındaBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 19.01.2023 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açılmasına ilişkin başvurumuzBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen onayın ardından 17.02.2023 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.Yapı Kredi Faktoring Anonim Şirketi Trakya Şubesi Adres:Cihangir Mahallesi E5 Yanyol (Londra Asfaltı) NO:287B Avcılar / İstanbulTelefon: 0212 371 23 30http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114891BIST