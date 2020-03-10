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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2020 15:07
GÜNCEL HABERLER



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF32023 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 773.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,55%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,00%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF32023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.480.000
İhraç Fiyatı 0,97878
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.03.2020
Kayıt Tarihi 09.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 120.480.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826070


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DOKTA 25,52 5.815.374 % 14,95  
DAGHL 3,27 4.076.916 % 14,74  
VKING 2,96 3.480.154 % 14,73  
DESPC 5,55 29.324.427 % 13,27  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9468 7,9867 % -1,10  
Frank 6,5327 6,5721 % -1,19  
Riyal 1,6238 1,6319 % -0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.664 -16,86  
Altın Gr. 327 327 -4,66  
Cumhuriyet 2.167 2.199 -15,00  
Tam 2.157 2.211 -11,68  
Yarım 1.043 1.070 -5,65  
Çeyrek 523 535 -2,83  
Gümüş.Ons 17,09 17,11 0,09  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,00  
B. Petrol 37,86 37,86 3,50  
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