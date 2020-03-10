***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKF32023 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 773.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2020Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,55%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,00%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKF32023Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.480.000İhraç Fiyatı 0,97878Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.03.2020Kayıt Tarihi 09.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 120.480.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826070BIST