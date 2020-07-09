***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.07.2020 18:19
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSYAKF12218 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 545
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,25%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYAKF12218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 0,86447
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 545 gün vadeli 90.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 09 Temmuz 2020 itfa tarihi 05 Ocak 2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858474
BIST