***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKFK2016 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.11.2020Vade (Gün Sayısı) 81Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,40%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKFK2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 04.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,97248Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 81 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 07 Eylül 2020 itfa tarihi 27 Kasım 2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873405BIST