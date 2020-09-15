***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKFA2018 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,37%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKFA2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.650.000İhraç Fiyatı 0,96919Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 107.650.000,-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2020 itfa tarihi 16 Aralık 2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875189BIST