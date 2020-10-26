***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.10.2020 20:17
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKF12116 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,90%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,79%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF12116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.340.000
İhraç Fiyatı 0,96838
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 80 gün vadeli 165.340.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 26 Ekim 2020 itfa tarihi 14 Ocak 2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884107
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1193
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1090
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,00
|Açılış
|: 494,21
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0813
|8,0864
|% 1,50
|
|Euro
|9,5487
|9,5582
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4939
|10,5465
|% 1,27
|
|Frank
|8,8718
|8,9253
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1491
|2,1599
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,69
|
|Altın Gr.
|494
|494
|7,00
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-1,37
|