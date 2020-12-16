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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2020 14:55



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKFA2018 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,37%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFA2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.650.000
İhraç Fiyatı 0,96919
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.12.2020
Kayıt Tarihi 15.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 107.650.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893405


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Yarım 1.484 1.524 -5,23  
Çeyrek 744 762 -2,61  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 0,45  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,12  
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