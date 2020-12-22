***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKFA2026 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.12.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,10%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,76%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKFA2026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.505.000İhraç Fiyatı 0,96871Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.12.2020Kayıt Tarihi 21.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 67.505.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894208BIST