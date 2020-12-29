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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.12.2020 00:26



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF32130 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 66
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,96%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF32130
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.680.000
İhraç Fiyatı 0,96763
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 66 gün vadeli 73.680.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 29 Aralık 2020 itfa tarihi 5 Mart 2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895299


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OTKAR 306,90 627.560.998 % 10,00  
TKURU 229,90 2.324.059 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.915.089.120 % 10,00  
DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
JANTS 317,90 236.728.829 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
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Euro 9,0940 9,1234 % 0,32  
Sterlin 9,9686 10,0186 % -2,73  
Frank 8,3262 8,3764 % -1,83  
Riyal 1,9763 1,9862 % -1,95  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 5,70  
Altın Gr. 448 448 -10,30  
Cumhuriyet 2.987 3.032 -38,00  
Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,52 26,56 0,27  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,07  
B. Petrol 51,22 51,22 0,27  
Seans Raporu 18:05
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