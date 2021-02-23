***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKF22115 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,20%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,63%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKF22115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.035.000İhraç Fiyatı 0,96954Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.02.2021Kayıt Tarihi 22.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 134.035.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911838BIST