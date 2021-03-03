***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2021 22:51
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKF62111 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,10%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,37%
ISIN Kodu TRFYAKF62111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 280.000.000
İhraç Fiyatı 0,95728
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli 280.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 4 Mart 2021 itfa tarihi 2 Haziran 2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915006
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4651
En Düşük
7,4435
18:058,9972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9852
18:05410,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 410,68
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
414,60
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4483
|7,4531
|% 0,10
|
|Euro
|8,9898
|8,9972
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,3631
|10,4151
|% 1,14
|
|Frank
|8,0704
|8,1190
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|0,91
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|1,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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17:49
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17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
-
17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem