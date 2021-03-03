***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKF62111 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.06.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,10%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,37%ISIN Kodu TRFYAKF62111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 280.000.000İhraç Fiyatı 0,95728Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli 280.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 4 Mart 2021 itfa tarihi 2 Haziran 2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915006BIST