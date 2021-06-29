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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.06.2021 18:23



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF82127 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,77%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF82127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 336.000.000
İhraç Fiyatı 0,97096
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 57 gün vadeli 336.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 30 Haziran 2021 itfa tarihi 26 Ağustos 2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944915


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NIBAS 12,99 7.765.893 % 9,99  
ARMDA 45,14 5.126.989 % 9,99  
TKURU 271,00 3.657.958 % 9,98  
YAPRK 39,02 15.035.282 % 9,98  
TACTR 35,08 2.380.283 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7360 8,7386 % 0,64  
Euro 10,3966 10,4062 % 0,35  
Sterlin 12,0600 12,1204 % 0,28  
Frank 9,4489 9,5058 % 0,42  
Riyal 2,3228 2,3345 % 0,56  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -16,11  
Altın Gr. 496 496 -1,20  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,77 25,79 -0,33  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 -0,04  
B. Petrol 74,35 74,35 0,21  
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