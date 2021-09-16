***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.09.2021 16:21
TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,67%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF92118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
İhraç Fiyatı 0,95768
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.09.2021
Kayıt Tarihi 15.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 450.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964095
BIST
17:111.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.414
17:118,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1096
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
17:1110,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0797
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0550
En Düşük
9,9414
17:11480,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,32
|Açılış
|: 480,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GARFA
|9,35
|6.301.001
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.358.246
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.399.066
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.127.980
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.850.712
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.966
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.119.461
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,49
|1.470.032.571
|% 0,64
|
|THYAO
|12,33
|685.748.528
|% 0,57
|
|KOZAL
|95,70
|472.669.030
|% -3,09
|
|BIOEN
|35,52
|442.015.246
|% 1,25
|
|TUPRS
|108,80
|437.636.655
|% -0,37
|
|GARAN
|9,49
|1.470.032.571
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,47
|347.676.399
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|144.698.544
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|99.656.507
|% -2,08
|
|KRDMD
|6,88
|419.336.599
|% -1,29
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5325
|8,5365
|% 1,30
|
|Euro
|10,0450
|10,0522
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,7045
|11,7632
|% 0,64
|
|Frank
|9,1663
|9,2215
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% 1,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-39,44
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-6,20
|
|Cumhuriyet
|3.177
|3.225
|-50,00
|
|Tam
|3.165
|3.246
|-45,10
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-21,82
|
|Çeyrek
|767
|785
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,70
|