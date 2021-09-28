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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2021 12:33



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKFK2115 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 830.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,90%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFK2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 0,97254
Kupon Sayısı 0

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 56 gün vadeli 350.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 28 Eylül 2021 itfa tarihi 23 Kasım 2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965484


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YEOTK 88,55 25.772.255 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.627.920 % 9,99  
INVEO 114,60 3.527.159 % 9,98  
ASUZU 18,77 59.802.508 % 9,96  
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Euro 10,3770 10,3837 % 0,63  
Sterlin 12,0596 12,1200 % 0,15  
Frank 9,5392 9,5967 % 0,57  
Riyal 2,3624 2,3743 % 0,81  
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Altın Ons 1.732 1.733 -17,48  
Altın Gr. 495 495 -0,89  
Cumhuriyet 3.279 3.329 -21,00  
Tam 3.263 3.346 -21,36  
Yarım 1.577 1.618 -10,33  
Çeyrek 791 809 -5,16  
Gümüş.Ons 22,17 22,20 -0,44  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,08  
B. Petrol 79,24 79,24 0,52  
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