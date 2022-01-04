***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2022 19:00
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKF32221 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 830.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,31%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF32221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 164.290.000
İhraç Fiyatı 0,9624
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli 164.290.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 5 Ocak 2021 itfa tarihi 8 Mart 2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988759
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