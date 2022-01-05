***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSYAKF12218 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.01.2022Vade (Gün Sayısı) 545Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,25%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYAKF12218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000İhraç Fiyatı 0,86447Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.01.2022Kayıt Tarihi 04.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 90.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988942BIST