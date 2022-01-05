***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.01.2022 15:36
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSYAKF12218 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 545
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,25%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYAKF12218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 0,86447
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2022
Kayıt Tarihi 04.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 90.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988942
BIST