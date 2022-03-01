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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.03.2022 19:48
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF72219 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,64%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF72219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.000.000
İhraç Fiyatı 0,93997
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 126 gün vadeli 161.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 2 Mart 2022 itfa tarihi 6 Temmuz 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006109


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HUBVC 9,13 3.313.825 % 10,00  
ISGYO 6,05 191.510.131 % 10,00  
ORMA 33,00 569.335 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.665.002 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,9575 13,9682 % 0,89  
Euro 15,5333 15,5734 % 0,01  
Sterlin 18,5566 18,6496 % 0,13  
Frank 15,1139 15,2049 % 0,43  
Riyal 3,7090 3,7276 % 0,72  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 19,79  
Altın Gr. 865 865 14,60  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 0,63  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,35  
B. Petrol 106 106 7,65  
Seans Raporu 18:05
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