***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.03.2022 17:27
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKF32221 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 830.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,31%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF32221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 164.290.000
İhraç Fiyatı 0,9624
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.03.2022
Kayıt Tarihi 07.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 164.290.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008376
BIST