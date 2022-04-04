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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.04.2022 14:25
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF42212 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,26%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF42212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.350.000
İhraç Fiyatı 0,9535
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.04.2022
Kayıt Tarihi 01.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 204.350.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015392


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IPEKE 18,95 135.118.763 % 9,98  
ULUSE 137,00 1.643.315 % 9,95  
DAPGM 22,56 181.985.333 % 9,94  
LIDER 20,50 3.413.373 % 9,92  
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Altın Gr. 912 912 2,71  
Cumhuriyet 6.050 6.142 29,00  
Tam 6.020 6.170 25,96  
Yarım 2.910 2.985 12,56  
Çeyrek 1.459 1.492 6,28  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 0,12  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,04  
B. Petrol 105 105 0,88  
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