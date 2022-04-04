***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKF42212 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.04.2022Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,26%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKF42212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.350.000İhraç Fiyatı 0,9535Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.04.2022Kayıt Tarihi 01.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 204.350.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015392BIST