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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.06.2022 11:07
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF92225 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.275.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,27%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF92225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 129.640.000
İhraç Fiyatı 0,94471
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 89 gün vadeli 129.640.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 16 Haziran 2022 itfa tarihi 13 Eylül 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037592


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PKENT 159,10 39.192.684 % 9,95  
YGGYO 22,38 7.961.650 % 9,92  
MAKTK 3,34 26.967.709 % 8,09  
BRKO 1,60 1.030.066 % 6,67  
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Sterlin 20,8378 20,9423 % -0,32  
Frank 17,5501 17,6558 % 1,71  
Riyal 4,5945 4,6175 % 0,39  
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10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -4,64  
Altın Gr. 1.017 1.017 1,50  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.747 6.850 -21,00  
Yarım 3.312 3.350 -11,00  
Çeyrek 1.659 1.675 -5,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,60 -0,09  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,03  
B. Petrol 119 119 0,43  
Seans Raporu 10:58
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