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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.06.2022 23:08
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKFE2220 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.275.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 104
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,71%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFE2220
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.500.000
İhraç Fiyatı 0,92856
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.10.2022
Kayıt Tarihi 11.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.10.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 104 gün vadeli 135.500.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 29 Haziran 2022 itfa tarihi 12 Ekim 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040192


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Altın Gr. 972 973 -0,03  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.453 6.646 5,00  
Yarım 3.158 3.250 3,00  
Çeyrek 1.582 1.624 1,00  
Gümüş.Ons 20,73 20,80 0,02  
Gümüş Gr. 11,09 11,12 0,01  
B. Petrol 112 112 0,11  
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