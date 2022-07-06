***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.07.2022 16:07
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKF72219 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,64%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF72219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.000.000
İhraç Fiyatı 0,93997
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2022
Kayıt Tarihi 05.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 161.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042171
BIST