***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.07.2022 13:51
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKF72227 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,61%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF72227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 221.210.000
İhraç Fiyatı 0,93685
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi
13:492.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 39,58
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:4917,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1482
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5808
En Düşük
17,4264
13:4918,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3212
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0528
En Düşük
17,6727
13:49969,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,13
|Açılış
|: 969,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,86
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KLRHO
|12,55
|13.594.670
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.822.799
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|149.365.093
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|20.382.176
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,36
|25.883.261
|% -5,07
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|HEDEF
|6,74
|4.276.843
|% -3,58
|
|CANTE
|55,15
|24.131.634
|% -3,25
|
|PENTA
|412,70
|27.615.247
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,13
|927.359.948
|% 5,39
|
|YKBNK
|4,52
|730.614.041
|% 2,96
|
|ODAS
|3,55
|567.078.475
|% 1,72
|
|AKSEN
|28,70
|336.583.351
|% 0,70
|
|GESAN
|51,20
|234.478.860
|% 8,47
|
|EKGYO
|3,13
|927.359.948
|% 5,39
|
|ODAS
|3,55
|567.078.475
|% 1,72
|
|PSGYO
|2,89
|90.454.198
|% 4,89
|
|HALKB
|4,91
|141.997.177
|% 1,24
|
|TTKOM
|8,84
|214.673.962
|% 1,61
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5713
|17,5765
|% 0,83
|
|Euro
|18,0294
|18,0437
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,0612
|21,1668
|% 1,22
|
|Frank
|18,0734
|18,1822
|% 1,57
|
|Riyal
|4,6639
|4,6873
|% 0,58
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,21
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.549
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|