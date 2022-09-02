***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKF12314 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.390.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.01.2023Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,04%Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,40%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,79%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKF12314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000İhraç Fiyatı 0,93421Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.01.2023Kayıt Tarihi 06.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 140.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 126 gün vadeli 140.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 5 Eylül 2022 itfa tarihi 9 Ocak 2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059800BIST