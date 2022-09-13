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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.09.2022 09:16
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF12322 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.390.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 118
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,62%
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,96%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF12322
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,93785
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.01.2023
Kayıt Tarihi 06.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 118 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 13 Eylül 2022 itfa tarihi 9 Ocak 2023'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062498


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Altın Ons 1.704 1.704 1,43  
Altın Gr. 1.000 1.000 0,95  
Cumhuriyet 6.729 6.831 7,00  
Tam 6.756 6.807 -9,00  
Yarım 3.292 3.328 -4,00  
Çeyrek 1.651 1.663 -3,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,49 0,14  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,07  
B. Petrol 93,07 93,07 -0,10  
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