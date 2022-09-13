***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKF92225 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Bono itfasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.275.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.09.2022Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,85%Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,27%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKF92225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 129.640.000İhraç Fiyatı 0,94471Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.09.2022Kayıt Tarihi 12.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 129.640.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062918BIST