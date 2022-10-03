***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKFE2238 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Bono itfasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.275.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.10.2022Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,58%Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,89%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKFE2238Aracılık Hizmeti Alınan Yatır