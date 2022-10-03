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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.10.2022 15:26
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKFE2238 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Bono itfası

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.275.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.04.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,58%
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,89%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFE2238
Aracılık Hizmeti Alınan Yatır
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BIST En Aktif Hisseler17:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 66,00 528.032.733 % 10,00  
SEKFK 8,37 40.449.074 % 9,99  
DAPGM 43,88 47.291.481 % 9,97  
SASA 78,40 3.404.357.408 % 9,96  
SUWEN 43,92 136.838.797 % 9,96  
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17:34 Alış Satış %  
Dolar 18,5516 18,5767 % 0,14  
Euro 18,4823 18,4891 % 1,44  
Sterlin 21,0863 21,1921 % 0,71  
Frank 18,8004 18,9136 % 0,98  
Riyal 4,9210 4,9457 % 0,02  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 18,83  
Altın Gr. 1.022 1.023 8,75  
Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.827 6.903 30,00  
Yarım 3.326 3.372 15,00  
Çeyrek 1.666 1.687 8,00  
Gümüş.Ons 21,05 21,07 0,36  
Gümüş Gr. 12,49 12,51 0,14  
B. Petrol 90,91 90,91 2,05  
Seans Raporu 17:34
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