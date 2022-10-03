***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.10.2022 15:26
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKFE2238 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Bono itfası
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.275.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,58%
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,89%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFE2238
Aracılık Hizmeti Alınan Yatır
17:363.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 64,69
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:3618,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:3618,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2511
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4925
En Düşük
18,1735
17:361.025,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,86
|Açılış
|: 1.025,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.025,86
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler17:34
|AKSA
|66,00
|528.032.733
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.449.074
|% 9,99
|
|DAPGM
|43,88
|47.291.481
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.404.357.408
|% 9,96
|
|SUWEN
|43,92
|136.838.797
|% 9,96
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|80,40
|7.505.345.468
|% 3,54
|
|AKBNK
|12,43
|3.669.706.765
|% 0,16
|
|SASA
|78,40
|3.404.357.408
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,82
|3.388.372.154
|% 0,64
|
|VAKBN
|7,69
|3.356.432.318
|% 0,92
|
|VAKBN
|7,69
|3.356.432.318
|% 0,92
|
|YKBNK
|7,82
|3.388.372.154
|% 0,64
|
|EKGYO
|4,23
|1.687.137.167
|% -0,24
|
|HALKB
|8,04
|2.777.990.396
|% 4,82
|
|TSKB
|2,62
|827.070.396
|% -1,13
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5516
|18,5767
|% 0,14
|
|Euro
|18,4823
|18,4891
|% 1,44
|
|Sterlin
|21,0863
|21,1921
|% 0,71
|
|Frank
|18,8004
|18,9136
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9210
|4,9457
|% 0,02
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|18,83
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|8,75
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.827
|6.903
|30,00
|
|Yarım
|3.326
|3.372
|15,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.687
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,07
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,14
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|2,05
|
Seans Raporu
17:34
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17:49ZOREN
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 144, 732 adet işlem
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17:48HALKB
Yüzde 4.95 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 242, 016 adet işlem
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17:47RAYSG
Yüzde 7.41 oranında artışla 14.78 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 170 adet işlem
-
17:45XU100
Endeks 3, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 72, 045.00 milyon TL de
-
17:45KUYAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 303, 586 adet işlem