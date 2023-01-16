***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.01.2023 14:13
Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102509
BIST
14:065.129
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 144,03
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.129
En Düşük
4.981
14:0618,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:0620,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:061.158,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.158,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SDTTR
|75,35
|345.178.685
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.846.106
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|39.802.013
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.329
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.559.240
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|2.584.688
|% -9,94
|
|ULAS
|10,00
|220.264
|% -7,24
|
|SNPAM
|15,57
|549.428
|% -6,65
|
|ODAS
|8,80
|2.264.448.979
|% -4,76
|
|ZEDUR
|59,20
|453.438
|% -4,67
|
|THYAO
|143,20
|5.578.406.617
|% 6,31
|
|KOZAL
|567,70
|3.253.164.545
|% 6,91
|
|ASELS
|57,60
|2.718.178.429
|% 4,25
|
|EREGL
|40,78
|2.562.201.032
|% 1,04
|
|TUPRS
|530,30
|2.500.031.700
|% 3,94
|
|ODAS
|8,80
|2.264.448.979
|% -4,76
|
|EKGYO
|8,01
|1.816.357.146
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,47
|1.471.751.017
|% 2,82
|
|KRDMD
|18,94
|2.280.332.109
|% 1,45
|
|ISCTR
|11,08
|1.164.001.148
|% 2,59
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7887
|18,7915
|% 0,05
|
|Euro
|20,3501
|20,3593
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8835
|22,9983
|% -0,12
|
|Frank
|20,2067
|20,3284
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,91
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.799
|7.917
|-59,00
|
|Tam
|7.834
|7.891
|81,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,59
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19KOZAL
Yüzde 7.02 oranında artışla 568.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 894, 473 adet işlem
-
14:17PINSU
Yüzde 6.53 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 731 adet işlem
-
14:16XU100
Endeks 5, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 62 üstünde . İşlem hacmi 51, 243.00 milyon TL de
-
14:16GMTAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 650, 141 adet işlem
-
14:15EUREN
Yüzde 5.84 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 553, 111 adet işlem