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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.01.2023 14:13
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


Fitch Ratings A+(tur) /Negatif Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102509


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BIST En Aktif Hisseler14:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 75,35 345.178.685 % 10,00  
ONCSM 41,14 2.846.106 % 10,00  
AKCNS 53,35 39.802.013 % 10,00  
DAGI 6,05 5.567.329 % 10,00  
ARMDA 307,00 19.559.240 % 10,00  
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14:04 Alış Satış %  
Dolar 18,7887 18,7915 % 0,05  
Euro 20,3501 20,3593 % 0,04  
Sterlin 22,8835 22,9983 % -0,12  
Frank 20,2067 20,3284 % 0,02  
Riyal 4,9874 5,0124 % 0,04  
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14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 -3,91  
Altın Gr. 1.158 1.158 -2,14  
Cumhuriyet 7.799 7.917 -59,00  
Tam 7.834 7.891 81,00  
Yarım 3.817 3.861 39,00  
Çeyrek 1.914 1.931 20,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 -0,06  
Gümüş Gr. 14,61 14,63 -0,03  
B. Petrol 84,69 84,69 -0,59  
Seans Raporu 14:04
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