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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.02.2024 14:47
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF22412 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 31.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 28.02.2024
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Sat TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) /Stabil Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu 26.09.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252634


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INVEO 49,94 350.269.710 % 10,00  
YAYLA 17,27 67.075.252 % 10,00  
KTLEV 132,00 411.944.725 % 10,00  
EDATA 36,30 92.597.061 % 10,00  
BRKVY 181,50 25.699.717 % 10,00  
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15:54 Alış Satış %  
Dolar 31,1843 31,1931 % 0,16  
Euro 33,7425 33,7518 % -0,17  
Sterlin 39,3062 39,5034 % -0,17  
Frank 35,2863 35,4989 % 0,05  
Riyal 8,2915 8,3330 % 0,15  
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15:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,34 22,36 % 0,66  
Platin 879,95 880,84 % 0,66  
Paladyum 921,79 925,71 % 0,66  
Brent Pet. 81,91 81,91 % 0,66  
Altın Ons 2.029,30 2.029,59 % 0,66  
Seans Raporu 15:54
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