***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi08/02/2021Mevcut Sermaye (TL)31916695Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)130000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)98083305Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 307,3Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve 2021-4 sayılı kararı ile1. Şirketimizin esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7'inci maddesinde 31.916.695,00 TL olarak belirtilen ve hissedarlar tarafından tamamen ödenmiş olan sermayenin, 130.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,2. Artırılan sermayeyi teşkil eden 98.083.305,00 TL'nin, 97.223.256,20 TL'si sermaye yedeklerinden ve kalan 860.048,80 TL'nin ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,3.Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin ve sermaye artırımın kabul edilmesi durumunda esas sözleşmenin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10'uncu maddesinin de değiştirilmesine,4. Bu hususların temini için gerekli yasal izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmış olması şartı ile Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908133BIST