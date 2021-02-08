***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
08.02.2021 12:31
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2021
Mevcut Sermaye (TL)
31916695
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
98083305
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 307,3
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve 2021-4 sayılı kararı ile
1. Şirketimizin esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7'inci maddesinde 31.916.695,00 TL olarak belirtilen ve hissedarlar tarafından tamamen ödenmiş olan sermayenin, 130.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
2. Artırılan sermayeyi teşkil eden 98.083.305,00 TL'nin, 97.223.256,20 TL'si sermaye yedeklerinden ve kalan 860.048,80 TL'nin ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
3.Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin ve sermaye artırımın kabul edilmesi durumunda esas sözleşmenin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10'uncu maddesinin de değiştirilmesine,
4. Bu hususların temini için gerekli yasal izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmış olması şartı ile Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908133
BIST