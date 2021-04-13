***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
13.04.2021 20:57
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2021
Mevcut Sermaye (TL)
31916695
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
98083305
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 307,3
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
13/04/2021
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesi 13.04.2021 tarihinde tescil olmuştur. 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927625
BIST