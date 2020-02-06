***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2020 16:28
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
ERHAN ADALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
NURGÜN EYÜBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
BOZKURT ÇÖTELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817401
BIST
17:51122.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 122.712
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En Düşük
121.992
17:515,9890
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 299,49
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301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.771.401
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,48
|83.591.449
|% 12,86
|
|GYHOL
|29,82
|19.474.478
|% 11,69
|
|OLMIP
|4,37
|20.946.630
|% 10,63
|
|VESTL
|16,24
|520.495.531
|% 9,88
|
|DOKTA
|64,05
|22.782.523
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,71
|2.437.197.079
|% 0,68
|
|ODAS
|2,24
|723.393.556
|% 0,90
|
|SASA
|9,31
|671.320.069
|% -1,59
|
|SISE
|5,58
|658.104.796
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,94
|561.839.325
|% 1,38
|
|ODAS
|2,24
|723.393.556
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,24
|277.355.586
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|561.839.325
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,11
|554.295.229
|% 3,67
|
|TEKTU
|1,75
|296.045.102
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% -0,12
|
|Frank
|6,1227
|6,1596
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,69
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|-0,58
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