***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.07.2020 10:31
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 700000000 TRY Yurtiçi 02.07.2020 02.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860191
BIST
10:35118.779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -28,78
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.914
En Düşük
118.361
10:356,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8608
En Düşük
6,8498
10:357,8128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8188
En Düşük
7,7990
10:35396,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,58
|Açılış
|: 396,91
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,19
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|16.031.915
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.940.725
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|704.700
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,05
|4.578.381
|% -4,57
|
|ULAS
|5,30
|1.885.747
|% -4,50
|
|SASA
|13,18
|266.664.914
|% 0,46
|
|ASELS
|32,78
|176.050.255
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,27
|171.478.395
|% -0,44
|
|TRGYO
|4,78
|159.148.932
|% 5,75
|
|THYAO
|11,97
|151.566.109
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,27
|171.478.395
|% -0,44
|
|TSKB
|1,26
|63.884.075
|% -0,79
|
|ODAS
|2,91
|129.496.231
|% 1,04
|
|TRGYO
|4,78
|159.148.932
|% 5,75
|
|YKBNK
|2,37
|70.663.701
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5857
|8,6288
|% 0,02
|
|Frank
|7,2338
|7,2774
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8233
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|3,14
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|4,90
|
|Tam
|2.659
|2.672
|5,00
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,50
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,23
|