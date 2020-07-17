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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.07.2020 10:43
GÜNCEL HABERLER



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bozkurt Çöteli Genel Müdür 02123719901 bozkurt.coteli@ykfaktoring.com.tr
Talip Boz Genel Müdür Yardımcısı 02123719986 talip.boz@ykfaktoring.com.tr
Can Özyurt Direktör 02123719911 can.ozyurt@ykfaktoring.com.tr
Sevim Buruk Müdür 02123719974 sevim.buruk@ykfaktoring.com.tr
Caner Kayaca Uzman 02123719989 caner.kayaca@ykfaktoring.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860193


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,13% |  -157,31
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Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
118.916 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.373,10 16.487.784 % 10,00  
MERIT 30,80 99.546 % 10,00  
BFREN 551,40 5.948.996 % 9,99  
PKENT 405,00 706.320 % 9,99  
YESIL 19,62 9.094.360 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5825 8,6255 % -0,02  
Frank 7,2336 7,2772 % 0,17  
Riyal 1,8234 1,8325 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 3,57  
Altın Gr. 397 397 0,77  
Cumhuriyet 2.582 2.605 5,70  
Tam 2.659 2.673 5,80  
Yarım 1.291 1.307 2,90  
Çeyrek 647 655 1,40  
Gümüş.Ons 19,04 19,09 -0,10  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,02  
B. Petrol 43,04 43,04 -0,31  
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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