***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiYok Nama 130000000 TRY 130000000 TRY 100 Yok İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. 129.938.103,82 TRY 99,95TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 46.406,66 TRY 0,04YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 15.474,04 TRY 0,01KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 7,74 TRY 0,00ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş 7,74 TRY 0,00TOPLAM 130000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928340BIST