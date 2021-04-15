***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 09:43
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Nama 130000000 TRY 130000000 TRY 100 Yok İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. 129.938.103,82 TRY 99,95
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 46.406,66 TRY 0,04
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 15.474,04 TRY 0,01
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 7,74 TRY 0,00
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş 7,74 TRY 0,00
TOPLAM 130000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928340
BIST
13:491.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:498,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:499,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:49459,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,43
|Açılış
|: 459,72
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:49
|QUAGR
|29,12
|185.865.061
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.060.226
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,32
|7.383.545
|% -47,55
|
|PEKGY
|1,80
|10.288.895
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.771.026
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,79
|409.605.322
|% -9,15
|
|GARAN
|7,32
|908.192.713
|% 0,14
|
|EREGL
|17,87
|576.003.918
|% -0,89
|
|ODAS
|3,50
|428.392.790
|% -4,89
|
|TUREX
|15,79
|409.605.322
|% -9,15
|
|PETKM
|6,35
|324.432.814
|% -0,94
|
|GARAN
|7,32
|908.192.713
|% 0,14
|
|ODAS
|3,50
|428.392.790
|% -4,89
|
|YKBNK
|2,16
|204.371.034
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|105.332.799
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,21
|192.380.898
|% 0,94
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0563
|8,0609
|% 0,67
|
|Euro
|9,6607
|9,6675
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,0776
|11,1331
|% 0,65
|
|Frank
|8,7342
|8,7868
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1421
|2,1529
|% 0,60
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,46
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,06
|