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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2021 14:10



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
AKİF CAHİT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
BOZKURT ÇÖTELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954944


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14:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 1,07  
Altın Gr. 497 497 3,46  
Cumhuriyet 3.296 3.345 24,00  
Tam 3.281 3.364 29,83  
Yarım 1.586 1.627 14,43  
Çeyrek 796 814 7,22  
Gümüş.Ons 25,42 25,46 0,05  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,06  
B. Petrol 70,30 70,30 -0,08  
Seans Raporu 14:06
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