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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2021 14:56



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:201.383
Değişim :  -0,12% |  -1,66
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler16:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.601,20 24.885.473 % 10,00  
GARFA 14,97 10.399.680 % 9,99  
AKFGY 4,52 7.711.466 % 9,98  
ORCAY 17,32 18.929.580 % 9,97  
OYLUM 12,79 17.805.526 % 9,97  
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16:19 Alış Satış %  
Dolar 8,8392 8,8425 % -0,27  
Euro 10,3444 10,3503 % -0,80  
Sterlin 12,0873 12,1480 % 0,00  
Frank 9,4999 9,5571 % -0,55  
Riyal 2,3510 2,3628 % -0,24  
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16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 1,48  
Altın Gr. 498 499 -0,49  
Cumhuriyet 3.303 3.353 2,00  
Tam 3.285 3.368 -0,69  
Yarım 1.588 1.629 -0,34  
Çeyrek 796 815 -0,17  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 0,20  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,56 78,56 1,33  
Seans Raporu 16:19
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