***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.08.2022 20:35
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 1250000000 TRY Yurtiçi 17.06.2021 17.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 830000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 800000000 TRY Yurtiçi 16.12.2021 16.12.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1275000000 TRY Yurtiçi 07.04.2022 07.04.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1390000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058703
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.014,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,85
|Açılış
|: 1.014,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1628
|18,1741
|% 0,06
|
|Euro
|18,0928
|18,1322
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,2697
|21,3764
|% -0,78
|
|Frank
|18,7238
|18,8366
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8208
|4,8450
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-21,14
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-12,26
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.864
|-67,00
|
|Yarım
|3.307
|3.356
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL